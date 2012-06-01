Підстав для значних коливань курсу гривні до долара немає - Литвицький

На думку керівника групи радників голови НБУ Валерія Литвицького, на сьогодні немає підстав для значних коливань курсу української гривні до долара США.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у п'ятницю.

«У США інфляція 2,9% у річному вимірі, в Україні інфляція в річній зміні - 0,6%, у нас інфляція менша, аніж у США. Зростання там 1,9% (зростання ВВП в 1 кварталі 2012 року -УНІАН), у нас - 1,8% наперед. Дефіцит платіжного балансу до ВВП у США і в Україні порівнянні. Тому з цим партнером у нас немає підстав для того, щоб ми коливалися (існували коливання курсу валют - УНІАН) істотніше», - сказав він.

При цьому В.Литвицький зазначив, що часто коливання курсу валют визначаються спекулятивними чинниками.

«Спекулянти - це святе, вони скрізь, вони завжди були, є і будуть, - вважає банкір. - Будуть завжди спроби розхитати валютний ринок. Але чи є для цього (для різких коливань курсу — УНІАН) фундаментальні причини?»

Водночас він наголосив, що коливання валютного курсу будуть завжди, головне, щоб вони не були значними.

«Коливання будуть, і це нормально, і я радий, що вони не виходять за межу, яка була б некомфортною для бізнесу і населення», - сказав В.Литвицький.

Також він повідомив, що сьогодні, по суті, вже не можна говорити про те, що курс гривні є фіксованим.

«Один з активів ситуації - це те, що курс стабільний і при цьому він коливається. Нам завжди говорили наші партнери по переговорах з міжнародними фінансовими організаціями, що у нас курс не повинен стояти фіксованим, він повинен коливатися. Ось зараз у нас курс і де-юре не фіксований, і де-факто», - зазначив банкір.

На його думку, про те, що НБУ не тримає курс гривні за будь-яку ціну, свідчить і той факт, що Нацбанк не проводить значних інтервенцій на підтримку гривні, що дає змогу зберігати золотовалютні резерви на належному рівні.

«Сказати, що курс фіксований, це означає, що ми, за прогнозами, до кінця року повинні були б витратити десь 6-7 млрд дол. на інтервенції. А ми тримаємося біля позначки 31 млрд дол.» - зазначив В.Литвицький.

Як повідомляв УНІАН, на українському міжбанківському валютному ринку вже місяць спостерігається поступове зниження котирувань гривні до долара США.

Заступник директора Генерального економічного департаменту - директор Департаменту економічного аналізу і прогнозування НБУ Олександр Петрик заявив, що динаміка обмінного курсу гривні відповідає тим «фундаментальним умовам», які на сьогодні склалися у вітчизняній економіці.

Сьогодні, 1 червня, на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0840/8,0920, на 12:00 ціни піднялися до 8,0900/8,0940. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,0840/8,0915 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 9,9920/10,0035, на 12:00 ціни пішли вниз - 9,9755/9,9845. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 9,9605/9,9740.

НБУ вийшов на ринок з продажем валюти за курсом 8,02 грн/дол.

Нагадаємо, що Національний банк України 23, 24 і 29 травня виходив на міжбанк з пропозицією продажу валюти. Представники НБУ заявляли, що до цього востаннє регулятор продавав валюту на міжбанку в лютому п.р.