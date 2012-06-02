Відновила роботу українсько-індійська Комісія з торговельного-економічної співпраці

Міжурядова українсько-індійська Комісія з торговельного-економічного, науково-технічного, промислового і культурного співробітництва відновила свою роботу після 9-річної перерви і провела четверте засідання у Києві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

«Ми зацікавлені у співробітництві з надійними партнерами на довгострокову перспективу. І мова тут може йти не лише про торгівлю, але й про співробітництво на основі створення спільних підприємств, участі в процесах приватизації та залучення інвестицій», - зазначив після засідання міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

В ході засідання сторони визначили перспективні напрями співпраці, зокрема, у машинобудівній галузі, металургійній, енергетичній, хімічній, переробній, харчовій, літакобудівній, фармацевтичній сферах тощо.

«Великий потенціал наших економік необхідно використати для взаємовигідної двосторонньої співпраці. Україна готова і надалі співпрацювати з Індією в електроенергетичній сфері. Наші підприємства можуть узяти участь в будівництві об'єктів гідро- та теплоенергетики. Крім того, використання наших можливостей у забезпеченні необхідним обладнанням індійських АЕС та участь в реконструкції існуючих об'єктів енергетики здатна довести ефективність нашої співпраці», - зазначив П.Порошенко.

Він підкреслив, що Україна готова нарощувати поставки сільськогосподарської продукції до Індії, та має потребу у індійських товарах, зокрема, медикаментах, які складають майже 30% обсягу українського імпорту з цієї країни, пластмасах, чаю, вовняних та бавовняних тканинах, слюді, рисі, каві тощо.