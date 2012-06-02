Колесніков заявляє, що Україна витратила на підготовку до Євро-2012 40 млрд грн
Україна витратила на операційні витрати для підготовки Євро-2012 найменшу суму за всю історію проведення чемпіонатів Європи.
Про це заявив віце-прем'єр, міністр інфраструктури Борис Колесніков, повідомляє ТСН.
"Всі витрати України, вже оплачені або не сплачені, становлять близько 40 мільярдів гривень. Причому частина витрат була понесена ще попередньою командою", - повідомив він, додавши, що від попередньої влади дісталася "розруха".
"Україна витратила на операційні – на витрати на підготовку персоналу, стюардів – на всі технічні витрати 55 мільйонів доларів. Це найменша сума за всю історію підготовок, принаймні, в ХХІ столітті", - заявив Б.Колесніков.
"Україна витратила на саме те, що потрібно чемпіонату – це стадіони в Києві, у Львові і частково реконструкцію харківського стадіону – 800 мільйонів доларів. Це вся складова, пов'язана з футболом", - зазначив віце-прем'єр.
Він також розповів, що "за всіма оцінками турагентств, гостей буде більше мільйона".
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