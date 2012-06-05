На підготовку Києва до Євро-2012 витрачено близько 23 млрд грн

Загальна сума витрат на підготовку до проведення Євро-2012 в Києві склала близько 23 млрд грн.

Про це в інтерв'ю ZN.UA повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації — куратор Євро-2012 Анатолій Голубченко.

За його словами, за період 2008-2012 років Київ витратив 1 млрд 789 млн грн з міського бюджету за програмою підготовки до Євро-2012.

Держава в цілому, по словами А.Голубченка, витратила на столицю 14 млрд 118 млн грн.

«Але це з урахуванням 5,5 мільярдів гривень на аеропорт „Борисполь“ і 4,6 мільярда гривень на НСК „Олімпійський“, — зазначив А.Голубченко.

„Але є ще інвестиції. Ми побудували 20 готелів, в які інвестори вклали більше 7 мільярдів гривень. І це без урахування інвестицій в будівництво терміналу аеропорту „Київ“ і кредиту ЄБРР на закупівлю громадського транспорту“, — підкреслив він.

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