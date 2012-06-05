Сорос вважає, що Євросоюз має три місяці на порятунок євро

Великий інвестор і фінансист, мільярдер Джордж Сорос попередив лідерів країн Євросоюзу, що у них є "вікно у три місяці", щоб врятувати єдину європейську валюту.Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, про це Дж.Сорос заявив на конференції в Італії.

За три місяці, як вважає інвестор, має відбутися низка змін, що й визначать долю євро. Дж.Сорос вважає, що Греція, яка намагається подолати боргову кризу, в результаті сформує уряд, націлений на виконання тих умов, під які Афінам була видана антикризова фінансова допомога.

А ось економіка Німеччини, за прогнозами фінансиста, почне здавати позиції вже до осені. У зв’язук з цим канцлеру країни Ангелі Меркель буде набагато складніше отримати підтримку населення, щоб продовжувати надавати допомогу країнам ЄС, які опинились у борговій кризі.

Дж.Сорос впевнений, що європейські лідери не розуміють "природу нинішньої кризи", а тому обирають невідповідні засоби для боротьби з ним. Вони сконцентрували свою увагу на розмірі боргів, але криза більше пов'язана з проблемами у банківській системі і питаннями конкуренції, вважає інвестор.

Без проведення курсу, спрямованого на економічне зростання, уряди не зможуть продовжувати виплачувати борги, вважає Дж.Сорос. За його словами, час для порятунку євро минає.

"Пік кризи припаде, скоріше за все, на осінь. До цього часу економіка Німеччини також ослабне, і канцлеру Ангелі Меркель буде набагато складніше, ніж тепер, переконати своїх співгромадян у тому, що їхня країна повинна взяти на себе якісь додаткові зобов'язання з порятунку євро ", - упевнений Дж.Сорос.

Говорячи про "вікно у три місяці", фінансист мав на увазі той час, який залишається до осені, коли, за його прогнозами, криза досягне свого піку.