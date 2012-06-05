Україна погасить половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., другу половину пролонговано до 2014 року.

Відповідний договір було підписано між VTB Capital plc і Україною 31 травня 2012 року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«31 травня 2012 року міністр фінансів України, діючи відповідно до доручення Кабінету міністрів України, підписав договір між VTB Capital plc і Україною, в результаті якого частину позики у розмірі 1 млрд дол. (а також всі нараховані відсотки на повну суму позики) Україна виплатить 6 червня 2012 року. Решту частини позики у розмірі 1 млрд дол. буде погашено 4 червня 2014 року», - зазначається у повідомленні.

Деталі домовленості не уточнюються.

Як повідомляв УНІАН, домовленість щодо цього кредиту, термін погашення якого настає у червні п.р., було досягнуто під час візиту до Києва голови правління ВТБ Андрія Костіна.

А.Костін провів зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем, головою Національного банку України Сергієм Арбузовим і міністром фінансів Юрієм Колобовим.

23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко сказав, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 мільярд доларів для погашення кредиту ВТБ.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського «Внешторгбанку» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит продовжувався тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ у довгостроковий кредит під облігації українського уряду.