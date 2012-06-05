Курс купівлі/продажу долара в комбанках у вівторок не змінився

У вівторок вранці українські банки купують американську валюту в середньому за 8,06 грн/дол., продають – за 8,11 грн/дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з вчорашнім, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,09 грн/дол., з продажу – в межах 8,099-8,13 грн/дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився відучора на 0,9%, і у вівторок становить 9,99 грн/євро, продажу — на 1% - до 10,20 грн/євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,84-10,10 грн/євро, з продажу – в межах 10,14-10,26 грн/євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля у комбанках порівняно з 4 червня підвищився на 0,1% і сьогодні становить 0,2347 грн/рубль, продажу — знизився на 0,3% - до 0,2454 грн/рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2400 грн/рубль, з продажу – в межах 0,2420-0,2600 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США – 8,08/8,11 грн, євро – 9,80/10,03 грн, рубль – 0,2300/0,2400 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,085/8,12 грн, євро – 9,70/10,30 грн, рубль – 0,2320/0,2450 грн.

«Приватбанк»: долар США – 8,06/8,11 грн, євро – 9,95/10,25 грн, рубль – 0,2350/0,2500 грн.