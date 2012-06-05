Міжбанк вівторка: закриття торгів - 8,0750/8,0800 грн/дол.

У вівторок на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися на рівні 8,0840/8,0910 грн/дол., на 12:00 ціни знизилися до 8,0810/8,0845 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0750/8,0800 грн/дол., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2432/0,2436 грн/рубль, на 12:00 ціни впали до 0,2422/0,2426 грн/рубль. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2426/0,2430 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль упав і становив 33,1751 (-0,5725) рубля за долар.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2488/1,2490 дол./євро, а на 15:00 впали — 1,2421/1,2423 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0945/10,1050 грн/євро, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,0360/10,0445 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 10,0225/10,0355.