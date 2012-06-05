Мінфін у вівторок не отримав жодної заявки на купівлю ОВДП

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) не отримало жодної заявки, йдеться в повідомленні міністерства.

На сьогоднішньому аукціоні до розміщення пропонувалися гривневі ОВДП з терміном обігу 1 і 2 роки, а також номіновані в доларах США ОВДП з терміном обігу 2 і 3 роки.

Як повідомляв УНІАН, на аукціоні 31 травня Мінфін, також не отримали жодної заявки на покупку держоблігацій. До розміщення пропонувалися гривневі ОВДП з терміном обігу 1, 3, 5 і 7 років.

При цьому на аукціоні 29 Мінфін залучив від продажу ОВДП рекордні 4,33 млрд грн, в основному завдяки розміщенню держоблігацій, номінованих у валюті.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол. і 276,3 млн євро.