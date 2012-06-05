Кабмін подав до ВР законопроект про податок на багатство

Кабінет Міністрів подав до Верховної Ради законопроект «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування багатства та предметів розкоші», згідно з яким пропонується оподатковувати квартири загальною площею понад 200 кв. м за ставкою 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м (розмір мінімальної заробітної плати на сьогодні становить 1094 грн).

Текст законопроекту оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради (№10558 від 5 червня 2012 року).

Згідно з документом, така ставка податку передбачена також для наступних видів нерухомості: дачний або садовий будинок, котедж або житловий будинок садибного типу, загальна площа якого перевищує 500 кв. м; об'єкти житлової нерухомості, які знаходяться у власності одного платника податків, загальна площа яких перевищує 600 кв. м.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту, податкові зобов'язання за ці об'єкти фізособи-власники визначатимуть у річній декларації про майновий стан і доходи.

Об'єктами оподаткування, при придбанні яких податок сплачуватиметься один раз, визначаються: легкові автомобілі з об'ємом циліндрів двигуна більше 3990 куб. см (крім тих, що використовувалися), мотоцикли з об'ємом циліндрів двигуна більше 995 куб. см (крім тих, що використовувалися), судна, оснащені стаціонарним або підвісним двигуном потужністю понад 75 кВт (крім тих, що використовувалися), літаки й вертольоти (крім тих, що використовувалися). Ці об'єкти оподаткування оподатковуватимуться за ставкою 40% від їх вартості під час придбання або ввезенні в Україну з урахуванням ПДВ.

За ставкою 10% від вартості оподатковуватимуться вироби з дорогоцінних металів і каміння, напівкоштовного каміння, обробленого і необробленого коштовного каміння, годинники, мобільні телефони вартістю понад 50 розмірів мінімальної зарплати (на сьогодні понад 54,7 тис. грн); зброя вартістю понад 20 розмірів мінімальної зарплати (на сьогодні понад 21,88 тис. грн); вироби з хутра вартістю понад 40 розмірів мінімальної зарплати (понад 43,76 тис. грн); предмети мистецтва, колекціонування й антикваріату вартістю понад 50 розмірів мінімальної заробітної плати.

Податок також стягуватиметься при придбанні або ввезенні в Україну.

Контроль за повнотою і своєчасністю сплати відповідних податків покладається, згідно із законопроектом, на органи Державної податкової служби.

Також документом передбачено введення заборони на тимчасове ввезення резидентами в Україну легкових автомобілів із об'ємом циліндра двигуна 3990 куб. см, мотоциклів із об'ємом 995 куб. см, суден потужністю понад 75 кВт, літаків і вертольотів, крім тих, що використовувалися.

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