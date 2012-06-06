Moody's знизило рейтинг Raiffeisen Bank International і підтвердило рейтинг Commerzbank

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило рейтинг пріоритетних боргових зобов'язань і депозитів австрійського банку Raiffeisen Bank International (RBI) до "A2" з "A1" зі стабільним прогнозом, а також підтвердило рейтинг депозитів німецького банку Commerzbank на позначці "A3" з негативним прогнозом.

Крім того, Moody's зробило ще ряд рейтингових дій щодо декількох австрійських і німецьких кредитних організацій.

Зокрема, рейтинг Erste Group Bank AG знижений на два щаблі - до "A3", UniCredit Bank Austria - на один щабель, також до "A3". Прогноз за рейтингами Erste і UniCredit Bank Austria - негативний.

Агентство скоротило на один щабель рейтинг депозитів німецького Eurohypo - до "Baa2" і Deutsche Hypo - на два ступені, також до "Baa2".

Всі рейтингові дії вчинені в рамках перегляду, що почався 15 лютого 2012 року, передає РІА "Новини".

"Рейтингові дії зумовлені збільшеним ризиком нових шоків для банківської системи через боргову кризу в єврозоні", - відзначає агентство.