Середній курс купівлі/продажу долара залишився без змін

У середу вранці українські банки купують американську валюту в середньому по 8,06 грн/дол., продають – по 8,12 грн/дол. Курс купівлі залишився без змін, продажу - підвищився на 0,1% порівняно зі вчорашнім днем, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 8,05-8,10 грн/дол., з продажу – в межах 8,091-8,13 грн/дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках не змінився відучора і в середу становить 10,00 грн/євро, продажу — знизився на 0,1% - до 10,18 грн/євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,90-10,03 грн/євро, з продажу – в межах 10,10-10,27 грн/євро.

Середній курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 5 червня підвищився на 0,5% і сьогодні становить 0,2334 грн/рубль, продажу — на 0,4% - до 0,2465 грн/рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2200-0,2420 грн/рубль, з продажу – в межах 0,2430-0,2670 грн/рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«UniCredit Bank»: долар США – 8,08/8,11 грн, євро – 9,90/10,16 грн, рубль – 0,2300/0,2430 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,08/8,12 грн, євро – 9,90/10,25 грн, рубль – 0,2380/0,2480 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 8,06/8,11 грн, євро – 9,95/10,20 грн, рубль – 0,2370/0,2500 грн.