В Україні у травні зафіксовано дефляцію 0,3%

В Україні в травні 2012 року порівняно з квітнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року — на 0,5%, говориться в повідомленні Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,7%, з початку 2012 р. – 0,4%.

Як повідомляв УНІАН, у квітні МВФ покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в цьому році (грудень до грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу — до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

За інформацією Держстату, в Україні в квітні цього року проти березня 2012 р. ціни не змінилися, інфляція становила 0%, проти квітня 2011 року інфляція становила 0,6%.

Інфляція в січні-квітні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 2,3%, з початку 2012 р. – 0,7%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.