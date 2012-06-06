“ПриватБанк” очолив ТОП-5 банків з найдоступнішими кредитними картками

“ПриватБанк” очолив ТОП-5 банків України з найдоступнішими умовами обслуговування кредитних карток. Про це повідомила компанія “Простобанк консалтинг”, яка займається дослідженням банківського ринку України.

За підрахунками компанії, реальна ставка за Кредиткою “ПриватБанку” становить 28,34% річних, що є рекордно низьким показником для українського ринку. “Терра Банк”, що посів друге місце, видає кредити на картки під 35,23% річних, а третій у рейтингу “Сбербанк Росії” кредитує клієнтів за ставкою 37,54% річних.

В цілому, за даними компанії “Простобанк консалтинг”, середня реальна вартість використання позикових коштів за кредитними картками в Україні на кінець травня склала 48,36% річних. Таким чином, власники Кредиток “Приватбанку” платять по кредиту в півтора раза менше, ніж клієнти більшості інших українських банків.

Довідка УНІАН. ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засноване в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Банк у I кварталі 2012 року одержав чистий прибуток 267,011 млн грн.

Активи банку на 1 квітня 2012 року склали 153,655 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 105,936 млрд грн, зобов'язання - 136,649 млрд грн, статутний капітал - 13,545 млрд грн, власний капітал - 17,006 млрд грн.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіють по 33,7545% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. - 24,99%.