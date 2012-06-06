Експерт: попит на ОВДП буде ситуативним, поки залишки на коррахунках не складуть 19-20 млрд грн

Попит на первинних аукціонах з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) буде ситуативним до відновлення залишків на кореспондентських рахунках комерційних банків на рівні 19-20 млрд грн (на початок 5 червня залишки становили 16,059 млрд грн - УНІАН), вважає аналітик інвесткомпанії "Інвестиційний капітал Україна" Тарас Котович.

"До тих пір, поки залишки на коррахунках не відновляться до рівня 19-20 млрд грн і не будуть знаходитися на цьому рівні деякий час, попит на ОВДП буде формуватися ситуативно в невеликих обсягах або держбанками за підтримки НБУ. Винятком можуть стати індексовані ОВДП, якщо НБУ дозволить банкам формувати резерви з їх допомогою, як це було випробувано на групі банків в квітні-травні цього року", йдеться в повідомленні компанії з посиланням на Т.Котовича.

На його думку, до зниження ліквідності в банківській системі до рівня 15-16 млрд дол призвели значні обсяги залучень Мінфіном тиждень тому (29 травня від продажу валютних ОВДП було залучено 4,3 млрд грн) і період податкових платежів. При цьому поточний рівень ліквідності ще зберігається завдяки підтримці Нацбанку, оскільки ключові виплати за внутрішнім боргом або вже здійснені, або наступають значно пізніше.

"В таких умовах, попиту не може бути як на ОВДП у національній валюті, так і на валютні облігації", - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, останні два аукціони з розміщення ОВДП, проведені Мінфіном, були безрезультатними.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, в січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн дол і 276,3 млн євро.