Торги на міжбанку в середу відкрилися падінням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0750/8,0810 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2465/69, котирування щодо євро-гривні залишилися на тому самому рівні – 10,0945/10,1035. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,2486/88 (вівторок — 1,2488/90).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9925/8,0200.