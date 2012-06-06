Торги на міжбанку в середу відкрилися падінням котирувань
11:40, 06 червня 2012Фінанси
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Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 8,0750/8,0810 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2465/69, котирування щодо євро-гривні залишилися на тому самому рівні – 10,0945/10,1035. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар не змінилися – 1,2486/88 (вівторок — 1,2488/90).
У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9925/8,0200.
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