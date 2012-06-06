Ціни на промпродукцію в травні порівняно з квітнем зросли на 0,2%

В Україні зростання цін виробників промислової продукції в травні порівняно з квітнем 2012 року становило 0,2%, з груднем 2011 року – 5%.

Про це повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Порівняно з травнем 2011 року ціни виробників промпродукції зросли на 4,3%.

За даними Держстату, ціни на продукцію видобувної промисловості в травні знизилися на 1,3%. У видобутку паливно-енергетичних корисних копалин продукція подешевшала на 2,5%, зокрема, у видобутку нафти - на 6,5%, видобутку, збагаченні та агломерації кам'яного вугілля - на 2,3%. У видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних, ціни зменшилися на 0,1%.

Продукція підприємств переробної промисловості подорожчала на 0,5%. Найбільше зростання цін (на 4,5%) спостерігалося в хімічному виробництві, на 0,6-0,4% - у виробництві продуктів нафтопереробки, іншої неметалевої мінеральної продукції, гумових і пластмасових виробів. Водночас у виробництві коксу, транспортних засобів і устаткування, обробці деревини і виробництві виробів з неї, текстильному виробництві; виробництві одягу, хутра і виробів з хутра ціни знизилися на 1,8-0,3%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів ціни зросли на 0,6%, зокрема у виробництві масла і тваринних жирів - на 2,8%, напоїв - на 1,3%, хліба і хлібобулочних виробів - на 0,3%, м'ясних продуктів - на 0,2%. При цьому відбулося зниження цін на продукцію (на 2,3-0,4%) у виробництві чаю і кави, цукру, какао, шоколаду і цукристих кондитерських виробів, молочних продуктів.

У виробництві та розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зниження тарифів на 0,1%, за рахунок здешевлення електроенергії.

Нагадаємо, ціни виробників промпродукції в квітні 2012 року проти березня зросли на 3,7%, проти грудня 2011 року — на 4,8%.

Довідка УНІАН. Ціни виробників промпродукції в 2011 році зросли на 14,2%.