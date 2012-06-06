Основним фактором травневої дефляції є високий минулорічний урожай - експерт

На думку економіста Міжнародного центру перспективних досліджень (МЦПД) Олександра Жолудя, дефляція 0,3%, яка зафіксована за підсумками травня, зумовлена насамперед фактором високого врожаю минулого року. Про це він повідомив у коментарі УНІАН.

«Якщо ми подивимося, з початку року інфляція була досить низькою. І якщо ми розглянемо конкретно цей місяць (травень - УНІАН), то як і в попередні місяці, основною причиною дефляції був високий урожай минулого року. - сказав О.Жолудь. - Якщо ми подивимося, то найбільша дефляція спостерігається в продуктах харчування і безалкогольних напоях, причому вона спостерігається вже третій місяць поспіль».

Він зазначив, що, враховуючи високу питому вагу цієї категорії в структурі ВВП, дефляція по даній групі товарів визначає і загальну дефляцію, навіть незважаючи на те, що ціни в інших секторах, таких як транспорт, охорона здоров'я, сфера комунальних послуг, зростають.

За словами О.Жолудя, фактор високого врожаю минулого року впливатиме на показник споживчих цін і наступного місяця.

Також експерт зазначив, що на динаміку споживчих цін впливав і монетарний фактор, який полягає в обмеженій пропозиції гривні.

«Безумовно, є вплив монетарного чинника, хоча сам фактор не був націлений на те, аби стримати ціни. Це ще з другого півріччя минулого року для утримання курсу обмежується пропозицію гривні в економіці, і це обмеження пропозиції гривні впливає (на інфляцію - УНІАН)», - говорить О.Жолудь.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в травні 2012 року порівняно з квітні 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року - на 0,5%.

Інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року склала 1,7%, з початку 2012 р. - 0,4%.

Основне зниження цін у травні проти квітня відбулося на молоко, сир і яйця - на 7,1% (до травня 2011 року - зростання 5,3%), в тому числі молоко подешевшало - на 3,2% (зростання 2,8% ), сир - на 1,3% (зростання 7,2%), а яйця - на 32,4% (зростання - 2,8%). Також зафіксовано зниження цін на овочі - на 1,8% (зниження цін - на 59,3%) та цукор - на 1,5% (зниження цін - на 35,7%).

У квітні МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% в поточному році (грудень до грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу - до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.