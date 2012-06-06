ДПСУ в січні-травні спрямувала до зведеного бюджету 120,2 млрд грн

Державна податкова служба України (ДПСУ) у січні-травні 2012 року спрямувала до зведеного бюджету 120,2 млрд грн платежів, що на 10,5%, або на 11,5 млрд грн, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Зокрема, сума податкових платежів до державного бюджету за звітний період склала 87 млрд грн, до бюджету додатково надійшло 6,4 млрд грн; сума надходжень до місцевих бюджетів склала 33,2 млрд грн, що на 5,1 млрд грн більше аналогічного показника минулого року.

За 5 місяців 2012 року в загальний фонд держбюджету надійшло 83,3 млрд грн платежів, контрольованих ДПСУ, що на 7,1% більше, ніж у січні-травні 2011 року. Планові показники перевиконані на 0,6%. До бюджету додатково надійшло 483,9 млн грн.

У повному обсязі виконано завдання з податку на прибуток, акцизного податку з ввезених до України підакцизних товарів, частини чистого прибутку (доходу) державних підприємств, рентної плати за природний газ, що видобувається в Україні, і транзитного транспортування природного газу, збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ, збору за спеціальне використання лісових ресурсів та води, платежах за використання надр і т.д.