Завтра відбудеться засідання Ради інвесторів під головуванням Януковича

7 червня під головуванням Президента України Віктора Януковича відбудеться пленарне засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів на тему: «Проведення реформ - нові інвестиційні можливості України».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомив радник Президента України - керівник Головного управління з питань міжнародних відносин АПУ, виконавчий секретар Ради вітчизняних та іноземних інвесторів Андрій Гончарук, під час засідання буде, зокрема, підбито підсумки діяльності тематичних робочих груп, які були утворені спільно представниками влади та бізнесу.

Співголови робочих груп представлять напрацювання та пропозиції щодо вдосконалення умов ведення господарської діяльності в Україні у сферах банківських і фінансових послуг, високих технологій, електронного врядування, енергетики, інтелектуальної власності, промислового виробництва, розвитку інфраструктури, сільського господарства.

«Очікується, що члени Ради прокоментують шляхи поліпшення інвестиційного клімату в нашій державі з урахуванням роботи над завершенням податкової, судової та земельної реформ, імплементацією положень нового Митного кодексу», - сказав радник Президента.

За словами А.Гончарука, підготовлені інвесторами попередні рекомендації вже проаналізовані Адміністрацією Президента, Кабінетом міністрів та Координаційним центром з упровадження економічних реформ. За результатами пленарного засідання Ради очікується надання відповідного доручення глави держави.

*** Рада вітчизняних та іноземних інвесторів створена Президентом України 1 вересня 2010 року як консультативно-дорадчий орган при главі держави з метою вдосконалення державних механізмів поліпшення інвестиційного клімату в Україні та залучення якомога більшого обсягу інвестицій у вітчизняну економіку.

Рада інвесторів надає Президенту пропозиції щодо вдосконалення умов ведення бізнесу, покращення регуляторного середовища, формування привабливого інвестиційного іміджу нашої країни, стимулювання інвестиційної діяльності в Україні з урахуванням передового вітчизняного та іноземного досвіду.