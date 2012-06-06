Moody's підтвердило рейтинги «VAB Банку»

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підтвердило рейтинги «VAB Банку» (Київ): рейтинг фінансової стійкості (BFSR) "E", довгострокові рейтинги депозитів в іноземній і національній валютах «Caa1»; короткострокові рейтинги в національній та іноземній валюті «Not-Prime» .

Про це йдеться в повідомленні Moody's.

У своєму повідомленні Moody's відзначає, що рейтингова дія пов'язана зі змінами в структурі власності банку, які, на думку рейтингового агентства, сприятимуть відновленню рентабельності, забезпечать підтримку капіталом з боку нових акціонерів, що дозволить банку успішно реалізувати недавно прийняту стратегію.

Як повідомляє рейтингове агентство, до змін у структурі власності «VAB Банку» в III кварталі компанія TBIF Financial Services, яка продала свою 84% частку в банку, була націлена на розвиток роздрібного сегмента бізнесу, тоді як нові власники (український бізнесмен Олег Бахматюк - УНІАН ) націлені на розвиток корпоративного сегмента, зокрема, кредитування сільського господарства.

Крім того, повідомляється, що Moody's підтвердив борговий довгостроковий рейтинг «VAB Банку» в іноземній валюті «Caa1» і рейтинг за національною шкалою «Ba1.ua». Прогноз за довгостроковими рейтингами і BFSR залишається позитивним.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» на фінансовому ринку України працює з 1992 року. З жовтня 2006 року входить до універсальної фінансової групи VAB Group.

«VAB Банк» в 2011 році скоротив чистий збиток проти показника 2010 року на 20% - до 497,36 млн грн.

Січень-березень 2012 року банки закінчив зі збитком 20,4 млн грн.

За даними НБУ, на 1 квітня 2012 єдиним акціонером «VAB Банку» з часткою більше 10% був Сергій Максимов, якому належало безпосередньо 4,2441%, опосередковано - 6,1594%.