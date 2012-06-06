Порошенко: темпи зростання інфляції знижуються через зниження попиту на внутрішньому ринку

Зниження темпів зростання інфляції в Україні відбувається в результаті зниження рівня попиту на внутрішньому ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр економічного розвитку і торгівлі України Петро Порошенко.

«Низька інфляція або дефляція означає зниження попиту або перевиробництво. У нас перевиробництва немає. Це означає (причина зниження інфляції – УНІАН) – зниження попиту», - сказав П.Порошенко.

Він повідомив, що на сьогодні Мінекономіки вивчає причини існуючого рівня інфляції. За словами міністра, причина може полягати в обмеженні доступу населення до кредитних ресурсів банків.

П.Порошенко відзначив, що за таких темпів інфляції її рівень може бути нижчим за очікуваний за підсумком років 7,9%. «Інфляція становить з початку року 0,4%. Це означає, що ми на заданий показник інфляції не вийдемо», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Україні у травні 2012 року порівняно з квітнем 2012 року споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року — на 0,5%.

Інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,7%, з початку 2012 р. – 0,4%.

У квітні МВФ поліпшив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% поточного року (грудень до грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу — до 7%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розрахований, виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.