Торги доларом на міжбанку в середу закрилися зниженням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0750/8,0810, до 12:00 ціни впали до 8,0640/8,0710. На час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень - 8,0655/8,0685 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2465/69, до 12:00 ціни зросли до 0,2481/85. На час закриття ціни відкотилися до рівня 0,2482/86. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 32,5075 (-0,6676).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2440/1,2525. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,0945/10,1035, до 12:00 ціни становили 10,0925/10,1055. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH пішли вниз 10,0895/10,0975.

Дилер одного комерційного банку з іноземним капіталом повідомив УНІАН, що «Нацбанк сьогодні повідомив банкам, що нічого продавати не буде, після того як побачив, що ринок самостійно стабілізувався».

В цілому, за словами банкіра, сьогодні на ринку «відчувалися великі продажі». Деякі угоди укладалися на рівні 8,0650 грн/дол.