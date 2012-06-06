Загальний фонд держбюджету у січні-травні перевиконано за доходами на 0,6%

Щомісячним розписом доходів загального фонду державного бюджету України на січень-травень 2012 року передбачені надходження у розмірі 114,446 млрд грн, при цьому, за оперативними даними, фактично у січні-травні до загального фонду держбюджету надійшло 115,094 млрд грн. Перевиконання плану становило 0,6%.

Про це йдеться у повідомленні Державної казначейської служби України.

Також повідомляється, що у січні-травні п.р. забезпечено відшкодування податку на додану вартість на суму 19,159 млрд грн (при плані 19,075 млрд грн), зокрема в автоматичному режимі - 10,39 млрд грн.

За даними держказначейства до спеціального фонду держбюджету за січень-травень 2012 р. надійшло 18,284 млрд грн (з урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевих бюджетів).

Довідка УНІАН. Згідно із Законом «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (з поправками), доходи бюджету плануються на рівні 366,621 млрд грн, у т.ч. доходи загального фонду - 317,408 млрд грн, витрати - 391,810 млрд грн, зокрема, витрати загального фонду - 342,005 млрд грн.

Граничний рівень дефіциту держбюджету на 2012 рік заплановано на рівні 25,130 млрд грн.

Бюджет розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП за підсумками 2012 року на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9% і курсу - 8 грн за один долар.