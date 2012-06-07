Вартість золота у середу досягла місячного максимуму

Вартість золота на біржових торгах у середу підвищилася до максимальної позначки за місяць після зниження курсу долара по відношенню до більшості світових валют.

Серпневий ф'ючерс на золото в Нью-Йорку на біржі Comex за підсумками торгів подорожчав на 1,1% - до 1634,2 долара за тройську унцію.

Курс долара до кошика шести валют країн - основних торгових партнерів США впав у середу до 82,26 пункту з 82,8 пункту до закриття днем ​​раніше на тлі надій інвесторів на те, що європейська влада вживатиме нові заходи для підтримки економічного зростання регіону, передає MarketWatch.

Учасники торгів звернули увагу на заяви глави Європейського центробанку Маріо Драгі про те, що рішення щодо базової ставки, яка в підсумку була збережена на позначці в 1%, не було одноголосним - у ході засідання регулятора деякі його учасники виступали за зниження індикатора.

Зростання цін на золото в 2011 році склало майже 10%. У результаті одинадцятирічний період зростання вартості металу є найтривалішим, принаймні, з 1920 року. За перший квартал 2012 року метал подорожчав на 6,7%, проте за травень ціни на золото скоротилися відразу на 6%.