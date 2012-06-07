Moody's знизило рейтинг “Райффайзен Банк Аваль”

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service знизило довгострокові рейтинги депозитів і незабезпеченого боргу “Райффайзен Банк Аваль” у національній валюті з Ba1 до Ba3. Прогноз рейтингу “негативний”.

Про це йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Moody's.

Згідно з наданою інформацією, рейтинг фінансової стійкості банку знижено з D- до E+.

Також знижено рейтинг дочірньої компанії банку “Райффайзенг лізинг Аваль” за національною шкалою з Aa1.ua до Aa2.ua.

"Рейтингові дії відображають скорочення здатності материнського Raiffeisen Bank International (RBI) надати підтримку українській дочці, а також у поєднанні зі значною схильністю дочки до українського суверенного ризику", - йдеться в повідомленні.

Агентство додає, що вкладення «Райффайзен Банку Аваль» у держоблігації України становлять 120% від його капіталу першого рівня.

Moody's вважає, що існує невелика вірогідність будь-якого руху вгору рейтингів «Райффайзен Банку Аваль» і «Райффайзен Лізинг Аваль» у найближчій перспективі, якщо не буде суттєвого покращення в операційному середовищі банку та його материнської групи.

Рейтинги банків можуть бути знижені, якщо в результаті погіршення операційного середовища в Україні збільшуватиметься тиск на якість активів і капіталізацію. Зниження рейтингів RBI також матиме негативні наслідки для рейтингу українських дочірніх компаній.

Як повідомляв УНІАН, Moody's минулого тижня знизило кредитні рейтинги «ОТП Банку Україна» й «Укрексімбанку» з «Вa3» до «В2», «ПриватБанку» - з «Вa3» до «В1».

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль» засновано в 1992 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року становили 50,803 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 29,181 млрд грн, зобов'язання - 44,382 млрд грн, статутний капітал - 3,003 млрд грн, власний капітал - 6,421 млрд грн.

Прибуток «Райффайзен Банк Аваль» у першому кварталі 2012 року становив 10,609 млн. грн.

Австрійська група «Райффайзен» володіє 96,18% акцій «Райффайзен Банк Аваль».