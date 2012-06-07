Янукович заявляє, що в Україні практично розв’язано проблему з відшкодуванням ПДВ

Президент Віктор Янукович заявляє, що в Україні практично розв’язано проблему з відшкодуванням підприємствам податку на додану вартість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.

«У мене вже практично немає черг з представників бізнесу», - сказав Президент, зауваживши, що проблема з відшкодуванням ПДВ майже подолана і залишились лише окремі випадки.

Разом з тим він зауважив, що у тих підприємств, які дотримуються всіх норм українського законодавства, проблем з відшкодуванням ПДВ немає.

Як повідомляв УНІАН, у січні-квітні 2012 року експортерам відшкодовано податок на додану вартість на суму 13,4 млрд грн, що на 20,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (11,1 млрд грн).