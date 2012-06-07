ВР врегулювала питання повернення грошей вкладникам Ощадбанку СРСР і Укрдержстраху

Верховна Рада України внесла зміни до Закону "Про державні гарантії відновлення заощаджень громадян України".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону в цілому проголосували 268 народних депутатів із 418 зареєстрованих у сесійній залі.

На підставі цього закону встановлюються зобов'язання держави перед громадянами України, які внаслідок знецінення втратили грошові заощадження, поміщені в період до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в установах Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, у тому числі облігації Державної цільової безпроцентної позики 1990 року, облігації Державної внутрішньої виграшної позики 1982 року, державні казначейські зобов'язання СРСР, сертифікати Ощадного банку СРСР.

Компенсації підлягають також грошові заощадження громадян України, поміщені в установи Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху протягом 1992 - 1994 років і які знаходились на рахунках зазначених установ не менше одного повного календарного року в період 1992 - 1995 років.

Дія закону поширюється на іноземних громадян та осіб без громадянства, які за станом на 2 січня 1992 року мали заощадження в установах Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, що діяли на території України.

Компенсація громадянам України втрат від знецінення грошових заощаджень проводиться починаючи з 1997 року в грошовій формі за рахунок коштів державного бюджету України та в інших формах відповідно до законодавства.

Компенсація втрат від знецінення грошових заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР, що діяли на території України, а також у державні цінні папери, придбані в таких установах, проводиться їхнім власникам у готівковій чи безготівковій формі через установи Ощадного банку України після внесення в інформаційно-аналітичну систему “Реєстр вкладників заощаджень громадян” відомостей про них, необхідних для ідентифікації вкладника під час відкриття рахунку. Обслуговування громадян, пов’язане із внесенням зазначених відомостей, здійснюється безоплатно.

Кошти для компенсації заощаджень громадян визначаються у держбюджеті України окремою статтею.

Порядок проведення компенсації, у тому числі перерахування коштів, передбачених у державному бюджеті України, установам Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху визначається Кабінетом міністрів України.

Кабмін може залучати для проведення компенсаційних виплат позабюджетні кошти, у тому числі кошти, залучені до держбюджету через спеціальні податки, встановлені законами України, а також від здійснення операцій з державними цінними паперами.

Погашення відновлених заощаджень громадян, поміщених у цінні папери, здійснюється на загальних підставах відповідно до сум, визначених у держбюджеті.

Заощадження повертаються поетапно, залежно від суми вкладу в межах коштів, передбачених для цього державним бюджетом на поточний рік. Перелік груп вкладників і порядок проведення виплат проіндексованих грошових заощаджень, а також обсяг виплат у межах коштів, передбачених держбюджетом, встановлюються урядом.

У разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів, розмір якої визначається Кабміном, але не менше розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, встановленого законом.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім деяких положень, які набирають чинність 1 січня 2013 року.

Перехідними положеннями закону також передбачено, що у 2012 році у разі смерті вкладника спадкоємці або інші особи, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування або громадських організацій, які взяли на себе організацію похорону, можуть за умови пред’явлення ощадної книжки або страхового свідоцтва вкладника та свідоцтва про його смерть одержати в установах Ощадного банку України та колишнього Укрдержстраху за місцезнаходженням вкладу або страхового внеску частину проіндексованого вкладу чи страхового внеску, розмір якої визначається Кабінетом міністрів, для організації похорону та проведення необхідних відповідно до національних традицій поминально-ритуальних заходів.