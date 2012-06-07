Янукович відзначає зростання інвестицій в українську економіку цього року на 30%
13:25, 07 червня 2012Фінанси
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Президент України Віктор Янукович відзначає зростання обсягів інвестицій в українську економіку цього року на 30%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи засідання Ради вітчизняних та іноземних інвесторів.
В.Янукович нагадав, що минулого року обсяг інвестицій зріс на 22%, за результатами першого кварталу поточного року ці обсяги збільшились на приблизно 30%.
«Хотілось би ще більше, але я добре розумію, що ми повинні готувати програми», - сказав Президент.
Він пообіцяв інвесторам, що кількість інвестиційних проектів постійно збільшуватиметься, а якість – підвищуватиметься.
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