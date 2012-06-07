Україна виплатила 1 млрд дол. за кредитом ВТБ

Міністерство фінансів України здійснило платіж на суму 1 млрд доларів за кредитом російського ВАТ "Внешторгбанк".

Як передає кореспондент УНІАН, про це у бесіді з журналістами повідомив міністр фінансів України Юрій Колобов.

«Все проплатили, все добре. Наші бонди виросли одразу на 0,5%. І, я думаю, що це не межа. Отже, все добре, розрахувалися повністю», - сказав Ю.Колобов.

Як повідомляв УНІАН, згідно з угодою, підписаною 31 травня, Україна має погасити половину кредиту ВТБ на загальну суму 2 млрд дол., друга половина пролонгована до 2014 року.

23 травня міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко заявив, що Кабмін вирішив випустити ОВДП на 1 мільярд доларів для погашення кредиту ВТБ.

Довідка УНІАН. Україна одержала від російського ВАТ «Внешторгбанк» кредит на 6 місяців у розмірі 2 млрд дол. для покриття дефіциту державного бюджету під 6,7% річних. За умовами його надання, кредит продовжувався тричі на термін 6 місяців.

Прем'єр-міністр України Микола Азаров у листопаді 2011 року заявляв, що починається процес переоформлення кредиту ВТБ у довгостроковий кредит під облігації українського уряду.