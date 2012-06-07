Іноземним інвесторам у січні-травні відшкодовано на 40% ПДВ більше — 7,27 млрд грн

Іноземним інвесторам, які працюють в Україні, у січні-травні 2012 року відшкодовано 7,27 млрд грн ПДВ, що на 40% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ).

При цьому підприємствам з капіталом європейського походження компенсовано 6,2 млрд грн ПДВ, що становить 85% загального обсягу направлених коштів на рахунки підприємств з часткою іноземного капіталу. Цій групі інвесторів у 2012 році відшкодували на третину більше, ніж минулого року (4,7 млрд грн).

За даними ДПСУ, іноземним інвесторам у січні-травні відшкодовано 4,1 млрд грн ПДВ в автоматичному режимі (57% компенсацій податку компаніям з іноземним капіталом).

Зокрема, європейські інвестори одержали 3,8 млрд грн ПДВ в автоматичному режимі.