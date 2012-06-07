На міжбанку торги закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0620/8,0690, на 12:00 ціни піднялися до 8,0680/8,0725. На час закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0730/8,0775 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2503/0,2507, на 12:00 ціни знизилися до 0,2496/0,2500. На час закриття ціни залишилися на тому самому рівні. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за наслідками торгів становив 32,3501 (-0,1574).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися у діапазоні 1,2540/1,2600.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,1205/10,1305, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,1300/10,1395. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли рівня 10,1545/10,1645.

Дилер одного комерційного банку з іноземним капіталом повідомив УНІАН, що Нацбанк сьогодні на ринок не виходив, при цьому у цілому «ситуація була збалансованою і жодних відхилень помічено не було».