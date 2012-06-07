«Смарт-Холдинг» веде переговори про купівлю акцій банку «Форум»

«Смарт-Холдинг» веде переговори з німецьким Commerzbank про купівлю мажоритарного пакету акцій банку «Форум».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова наглядової ради ЗАТ «Смарт-Холдинг» Вадим Новінський журналістам у четвер.

«Ми ведемо переговори з Commerzbank щодо придбання цього активу (банку «Форум» - УНІАН)», - сказав В.Новінський.

При цьому він відзначив, що говорити про деталі переговорів ще рано.

Довідка УНІАН. Банк «Форум» (Київ) створений у 1994 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 квітня 2012 року становили 10,2 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 7,12 млрд грн, зобов'язання - 8,72 млрд грн, статутний капітал - 5,935 млрд грн, власний капітал – 1,49 млрд грн.

Банк «Форум» у I кварталі п.р. одержав 1,3 млн. грн прибутку проти 297,6 млн. грн збитку роком раніше.

Німецький Commerzbank володіє 96,0635% акцій банку «Форум».

Група компаній «Смарт-Холдинг» є українським холдингом з низкою активів у декількох ключових галузях економіки - гірничо-металургійному комплексі, суднобудуванні, АПК, будівництві і виробництві будматеріалів, фінансовому секторі, машинобудуванні. Згідно зі щорічним рейтингом журналу «Фокус» «200 найбагатших людей України», власник «Смарт-Холдингу» В.Новінський за 2011 рік збільшив статки на 63% - до 4,373 млрд дол.

У кінці травня поточного року бізнесмен одержав українське громадянство.