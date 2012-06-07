Місцеві бюджети можуть розміщувати вільні кошти виключно у держбанках

Кабінет міністрів України своєю постановою від 23 травня 2012 року № 475 дозволив місцевим бюджетам розміщувати вільні кошти виключно у державних банках.

Документ, яким вносяться відповідні зміни до Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, оприлюднено на сайті Верховної Ради.

«Розміщення на конкурсній основі тимчасово вільних коштів у банках, статутний капітал яких становить або перевищує 10 млрд грн, в яких держава прямо та/або опосередковано володіє 75 або більше відсотками статутного капіталу та/або голосів і в яких протягом останнього року Національний банк не застосовував заходів дії у вигляді розпорядження про обмеження, припинення або припинення здійснення окремих видів операцій з високим ступенем ризику і призначення тимчасової адміністрації», - йдеться у документі.

Зміни діятимуть до 1 січня 2014 року.