Голова Сбербанку Росії "прописав" Україні відмову від штучної підтримки гривні

Екс-міністр економічного розвитку Росії, глава правління Сбербанку РФ Герман Греф рекомендує Україні відмовитися від штучної підтримки гривні, аби стимулювати зростання українського експорту.

«Валютний курс повинен компенсувати ті удари, які наносяться по економіці ззовні. Критично важливо підтримувати рухливість валюти, займатися таргетуванням інфляції і відмовитися від штучної підтримки курсу валюти», - сказав Греф в четвер у Києві на засіданні Ради вітчизняних та іноземних інвесторів, що проходило за участю президента Віктора Януковича.

«Відмова від політики утримування гривні буде плідно впливати на зростання експортних операцій, в першу чергу в сфері металургії», - додав екс-міністр.

Крім того, за його словами, Україні необхідно забезпечити достатній рівень ліквідності банківської системи, оскільки її низький рівень є чинником, що стримує кредитування.

За словами російського банкіра, проблемою для банківського сектора України є існуючий порядок розрахунку валютної позиції. «У разі коливання гривні, банківський сектор буде змушений багато втратити від переоцінки цих резервів», - сказав Греф.

Банкір вважає, що відсутність стабільності в банківському секторі України, зокрема через велику частку поганих кредитів, а також деякі питання валютного регулювання стримують інвестиції в український банківський сектор.

«Ситуація в Україні ускладнюється тим, що банківський сектор не можна назвати здоровим або відновленим після кризи 2008 року», - сказав він.

Греф відзначив, що серед країн присутності "Сбербанку Росії" ситуація в українському банківському секторі є однією з найскладніших.

Ключовий кредитор України - Міжнародний валютний фонд також вже тривалий час рекомендує Нацбанку України перейти до більш гнучкого курсу гривні.