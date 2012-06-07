Мінфін на аукціоні у четвер залучив до держбюджету 0,6 млрд грн

Міністерство фінансів України на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) у четвер, 7 червня, залучило до державного бюджету 604,29 млн грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, за облігаціями терміном обігу 3 року було залучено 251,52 млн грн (середньозважений рівень прибутковості становив 14,3%), з індексованою вартістю терміном обігу 3 року - залучено 100,05 млн грн (9,3%); за облігаціями з терміном обігу 7 років - 252,72 млн грн (14,13%).

При цьому охочих придбати гривневі ОВДП з терміном обігу 1 рік і 5 років не було.

Експерти «ІНГ Банк Україна» відзначають, що вчора, 6 червня, рівень ліквідності банківської системи зріс на 17% до відносно комфортного показника у 18,7 млрд грн, що проте поки не позначилося на ставках грошового ринку, зважаючи на відсутність у учасників ринку упевненості в стабільності поточного рівня ліквідності.

«Навпаки, ставки навіть продемонстрували незначне зростання – зокрема, ставка за кредитами «овернайт» зараз становить 12%, а за місячними кредитами – 15%. При цьому, ускладнення ситуації з ліквідністю викликало скорочення обсягу депозитних сертифікатів НБУ у банків, обсяг вкладень у які на сьогодні становить 600 млн грн, що значно нижче за рівень 3 млрд грн, зафіксований у середині травня». - говорять експерти.

На їх думку, зростання ліквідності мало чинити обмежений вплив на результати сьогоднішнього аукціону, «оскільки прибутковість 12-місячних облігацій зросла до рівня 15,5%, тоді як Мінфін наполегливо не бажає підвищувати прибутковість відсікання». «Поєднання даних чинників може знову призвести до нульового ринкового попиту на ці облігації, - вважають експерти «ІНГ Банк Україна». - Малоймовірно, що приватні інвестори зацікавляться придбанням середньострокових інструментів».

Як повідомляв УНІАН, Мінфін на аукціоні з продажу ОВДП 5 червня не одержав жодної заявки. До розміщення пропонувалися гривневі ОВДП з терміном обігу 1 і 2 роки, а також номіновані у доларах США ОВДП з терміном обігу 2 і 3 роки.

Довідка УНІАН. За даними НБУ, у січні-квітні 2012 року Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики на 14,5 млрд грн, 614,1 млн. дол. і 276,3 млн. євро.