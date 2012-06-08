Fitch знизило рейтинг Іспанії відразу на три ступені, прогноз - негативний

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Іспанії в іноземній і національній валюті відразу на три щаблі - до "ВВВ" з "А", короткостроковий РДЕ - до "F2" з "F1", прогноз за рейтингами - негативний , передає ПРАЙМ.

"Зниження рейтингів Іспанії відображає ряд факторів. Зокрема, агентство очікує, що для рекапіталізації банківського сектора країни буде потрібно близько 60 мільярдів євро, що складає 6% ВВП країни, хоча раніше прогнозувалося, що на ці цілі необхідно вдвічі менше", - відзначає агентство.