Центробанк Китаю вперше з 2008 року знизив ставку рефінансування

10:23, 08 червня 2012
Фінанси
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Народний банк Китаю вперше з 2008 року, щоб підтримати економіку, яка сповільнюється на тлі європейських проблем, знизив базову ставку за депозитами з 3,5% до 3,25% річних, а також ставку за кредитами - з 6,56% до 6,31% річних.

Крім того, регулятор пішов на серйозне пом'якшення грошово-кредитної політики. Вперше в історії банкам КНР дозволено пропонувати кредити за ставкою на 20% меншою (до цього було 10%), а депозити - за ставкою на 10% більшою, ніж базова. Таким чином, максимально можлива ставка за депозитами в банках Китаю зросла з 3,5% до 3,58%, а мінімальна за кредитами знизилася з 5,9% до 5,05%.

Нинішнє рішення викликане побоюваннями посилення боргової кризи в Європі - головному ринку збуту КНР. У першому кварталі 2012 року експорт Китаю до Європи скоротився на 2%. «Є ризик розпаду єврозони, і цей ризик зростає», - говорить глава суверенного фонду China Investment Corporation Лю Цзивей, його цитує The Wall Street Journal.

Економіка КНР сповільнюється: промвиробництво у квітні скоротилося до 9,3% після 11,9% в березні, що стало найгіршим результатом з часу фінансової кризи. ВВП в січні - березні зріс на 8,1%, це вже п'ятий за рахунком квартал, в якому спостерігається зниження темпів зростання.

Для самого Китаю рішення центробанку несе певні ризики. Тим не менше, регулятору доведеться піти на цей крок ще раз, впевнені експерти, передає Газета.RU.

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