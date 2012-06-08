Експерт: електронний документообіг дозволить Україні відчутно поліпшити свій рейтинг із простоти сплати податків

У разі успішного введення електронного документообігу країна зможе відчутно поліпшити свій рейтинг із простоти сплати податків. Таку думку в коментарі УНІАН висловив виконавчий директор Міжнародного фонду ім. Блейзера Олег Устенко.

Основними проблемами в оподаткуванні України, на думку О.Устенка, є зовсім не високі ставки податків, а величезна кількість процедур і значна кількість податків, через які повинен пройти кожен платник податків для того, щоб їх сплатити.

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«Є значні очікування того, що введення електронного документообігу, а саме це було проголошено в останні місяці податковою службою країни, - відзначив експерт, - повинно не тільки зменшити час, відповідно, і фінансовий ресурс, що витрачається компаніями для сплати податків, але й понизити рівень корупції в країні. Перш за все, тієї частини корупції, яка пов'язана з податковим відомством», - вважає Олег Устенко.

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На думку експерта, в умовах, коли "немає перетину між державним чиновником або представником податкової служби і фізичною особою, умови для корупції мінімізуються".

«Тому я б чекав, що при успішному введенні електронного документообігу країна зможе значно поліпшити свій рейтинг із простоти сплати податків», - підсумував О.Устенко.