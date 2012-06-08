Торги на міжбанку відкрилися збільшенням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися збільшенням котирувань – 8,0730/8,0790 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2465/69, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,0795/10,0890. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2486/88 (четвер — 1,2557/59).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.