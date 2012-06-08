Базова інфляція в травні в Україні становила 0,1%

Базова інфляція (базовий індекс споживчих цін) в Україні в травні 2012 року проти квітня становила 0,1%, із початку року (травень 2012 року до грудня 2011 року) - 0,3%.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

За даними Держстату, в травні 2012 року показник базової інфляції проти травня 2011 року становив 4,2%, у січні-травні 2012 року до відповідного періоду 2011 року - 5,4%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які носять адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство й енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в травні 2012 року, порівняно з квітнем 2012 року, споживчі ціни знизилися на 0,3%, проти травня 2011 року - на 0,5%.

Інфляція в січні-травні 2012 року проти відповідного періоду 2011 року становила 1,7%, із початку 2012 р. – 0,4%.

Довідка УНІАН. У квітні ц.р. МВФ покращив прогноз інфляції в Україні з 8,5% до 7,9% цього року (грудень до грудня), при цьому пізніше повідомив про перегляд прогнозу - до 7%. Інфляція в 2013 році очікується на рівні 5,9%.

Державний бюджет України на 2012 рік розрахований виходячи з урядового прогнозу інфляції в 7,9%.