Золотовалютні резерви НБУ знову скоротилися

Міжнародні валютні резеви НБУ в травні ц.р. скоротилися на 2,9%, або на 902,63 млн дол. - до 30,758 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

За даними регулятора, за січень-травень резерви скоротилися на 3,2%, або на 1,037 млрд дол.

У тому числі, резерви в іноземній валюті на кінець травня склали 29,112 млрд дол., золото – 1,626 млрд дол.

Нагадаємо, 7 червня глава Нацбанку Сергій Арбузов сказав, що золотовалютні резерви України складають близько 31 млрд дол.

«Вони (резерви - УНІАН) залишилися на колишньому рівні близько 31 млрд», - сказав С.Арбузов.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародні валютні резерви НБУ в квітні ц.р. збільшилися на 1,7%, або на 532,34 млн дол. - до 31,660 млрд дол За січень-квітень резерви скоротилися на 0,4%, або на 134,3 млн дол.