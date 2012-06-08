ЄврАзЕС виділить Білорусі третій транш кредиту в обсязі 440 млн. дол.

Москва. Рада Антикризового фонду ЄврАзЕС (АКФ) схвалила виділення третього траншу фінансового кредиту Республіці Білорусь в обсязі 440 млн. дол.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Євразійського банку розвитку, це рішення було прийнято в ході засідання Ради АКФ ЄврАзЕС, що відбулося сьогодні в Москві, на основі оцінки звіту Міністерства фінансів Білорусі про виконання умов траншу, наданої Євразійським банком розвитку (ЄАБР), як Управляючим коштами АКФ.

Крім того, Рада АКФ схвалила новий Лист про наміри, підписаний Прем'єр-міністром Уряду і Головою Національного банку Республіки Білорусь. Лист про наміри встановлює параметри реалізації Програми стабілізації економіки на 2012 рік, розробленої Урядом Білорусі і узгодженої з Управляючим. Досягнення названих параметрів є умовою перерахування подальших траншів кредиту.

Як повідомляв УНІАН, видача фінансового (стабілізаційного) кредиту в обсязі 3 млрд дол. Республіці Білорусь була схвалена Радою АКФ 4 червня 2011 року. У червні і грудні 2011 року ЄАБР здійснив перерахування Білорусі двох траншів кредиту – в обсязі 800 млн. дол. і 440 млн. дол. відповідно.

Довідка УНІАН. Євразійський банк розвитку є міжнародною фінансовою організацією, заснованою Росією і Казахстаном у січні 2006 року з метою сприяння розвитку ринкової економіки держав-учасниць, їх стійкому економічному зростанню і розширенню взаємних торгово-економічних зв'язків. Статутний капітал ЄАБР перевищує 1,5 млрд дол. Державами-учасницями Банку є Республіка Вірменія, Республіка Білорусь Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Російська Федерація і Республіка Таджикистан.

Антикризовий фонд ЄврАзЕС (АКФ) у розмірі 8,513 млрд дол. був встановлено 9 червня 2009 року Урядами тих же шести країн. Цілями АКФ є сприяння країнам-учасницям у подоланні наслідків глобальної фінансової кризи, в забезпеченні їх економічної і фінансової стабільності, і підтримці інтеграційних процесів у регіоні. Держави-учасниці АКФ наділили ЄАБР функціями Управляючого коштами Фонду і підписали з Банком Угоду про управління коштами АКФ.