Шведська група SEB завершила операцію з продажу свого дочірнього банку в Україні

Шведська група SEB у четвер, 7 червня, завершила операцію з продажу свого українського дочірнього "СЕБ Банку" (Київ) групі компаній, власником яких є Олександр Адарич.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі українського банку.

Раніше повідомлялося, що SEB підписала угоду про продаж свого роздрібного банківського бізнесу в Україні місцевій групі "Євробанку", підконтрольній О.Адаричу.

"З 7 червня 2012 "СЕБ Банк Україна" не є частиною SEB Групи, а торгова марка "СЕБ Банк" тимчасово використовуватиметься на ринку до моменту запуску нового бренду", - сказано у повідомленні на сайті банку.

О.Адарич впродовж шести років, до грудня 2008 року, очолював правління "УкрСиббанку".

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого 2012 року Антимонопольний комітет України дозволив компанії Ignаce Marketing Limited (Нікосія, Кіпр) придбати акції ПАТ «СЕБ Банк», які забезпечують покупцеві перевищення 50% голосів у найвищому органі управління емітента.

У травні 2011 року АМКУ надав дозвіл групі SEB на придбання контролю в «Акцепт Банку» (м. Київ).

Довідка УНІАН. ПАТ «СЕБ Банк» (Київ, раніше банк "Ажіо") створено в 1991 році.

На початку 2005 року SEB придбав київський банк "Aжіо" за 27 млн. дол., який надалі було перейменовано у "СЕБ Банк". У 2007 р. шведська група придбала харківський "Факторіал-Банк" за 120 млн. дол., який було приєднано до "СЕБ Банку".

Станом на 1 квітня 2012 року Skandinaviska Enskilda Banken (шведська група SEB) володіла 99,8924% акцій ПАТ "СЕБ Банк".