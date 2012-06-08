Україна - лідер СНД за темпами зменшення кількості податкових перевірок

Україна є лідером серед країн СНД за темпами зменшення кількості невиїзних податкових перевірок юридичних та фізичних осіб.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Державної податкової служби України з посиланням на дані, які були презентовані 8 червня у Баку під час XIX засідання Координаційної Ради керівників податкових служб держав-учасниць СНД, де Україна головувала протягом останнього року.

Згідно з повідомленням, у нашій країні протягом 2011 року кількість таких перевірок знизилася на 61,3%. У той же час у Росії цей показник зменшився тільки на 11,8%, а у Білорусії, Молдові, Киргизії, Вірменії та Таджикистані їх кількість, навпаки, збільшилася.

Відкриваючи засідання Координаційної Ради, голова ДПС України Олександр Клименко зазначив: «Державна податкова служба України в даний момент змінює концепцію своєї роботи, перетворюється з фіскального відомства на сервісну установу. З огляду на це, зменшення тиску на бізнес через контрольно-перевірочні заходи є одним з наших пріоритетних завдань. Зустрічі з колегами з інших країн – це чудовий майданчик для обміну досвідом, збагачення новими ідеями. Зокрема, особливо цікавим було б для нас вивчення практики застосування електронної звітності в країнах СНД».

Він додав, що одним із позитивних наслідків сервісної орієнтації стало те, що Україна має доволі високу на тлі інших учасниць СНД питому вагу підприємців, які користуються спрощеною системою оподаткування. За підсумками 2011 року цей показник в Україні становив 45,5%. Водночас, в Азербайджані «спрощенців» - 37,1%, у Вірменії – 33,1%, Киргизії – 19%, а найменше в Молдові – 2,2%.

«Законодавство, що стимулює розвиток малого бізнесу, продовжує вдосконалюватися. Тому нам буде корисно подивитися на досвід використання спрощених систем оподаткування в країнах СНД», - підкреслив О.Клименко.

Загалом керівники податкових служб країн СНД зазначили, що за час головування України у Координаційній Раді досягнуто значного прогресу в інформаційному співробітництві та спільній роботі із попередження ухилення від податків за допомогою офшорів. Пріоритетами на майбутнє податківці визначили спільний контроль за сплатою податків при трансфертному ціноутворенні та оперативний обмін даними про непряме оподаткування під час експорту та імпорту товарів і послуг.