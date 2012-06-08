ДПС наполягатиме на обов'язковому декларуванні доходів всіма громадянами

Державна податкова служба України наполягатиме на запровадженні обов'язкового декларування доходів всім громадянами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор департаменту оподаткування фізичних осіб Державної податкової служби України В’ячеслав Бусарєв на прес-конференції на тему «Підсумки кампанії «Декларування-2012» у п'ятницю в Києві.

«Ми пропонуватимемо, наполягатимемо на загальному декларуванні громадян», - сказав він.

За його словами ДПС вже навіть розробила нову, спрощену форму декларації.

«Ми навіть підготували нову форму декларації, яку спрощено, - повідомив В.Бусарєв. - Ми прагнемо до того, щоб декларація була проста, зрозуміла, і люди не витрачали багато часу на її заповнення».

Він повідомив, що поки що питання запровадження загальнообов'язкового декларування доходів перебуває на стадії обговорення. При цьому, не виключено, що нова система декларування почне працювати вже з нового року, що, на думку податківців, значно збільшить надходження до бюджету.

«Припускаю, що наступного року декларування, а нашу позицію я сказав — це загальне декларування, і якщо буде прийнята така система загального декларування разів у три збільшення від цього року ми чекаємо», - зазначив В.Бусарєв.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками кампанії «Декларування-2012» у 2011 році доходи понад 1 млн. грн одержали 2291 громадян, загальна сума одержаного ними доходу становила 15,1 млрд грн. Найбільше мільйонерів у Києві, Донецькій і Дніпропетровській областях.

В цілому декларації про майновий стан і доходи, одержані в 2011 році, на 1 червня 2012 року до органів ДПС подали 624,6 тис. громадян. Загальна сума задекларованого громадянами доходу становила 36,6 млрд грн.