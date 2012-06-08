Азаров розкритикував деяких політиків і експертів-економістів за передвиборний популізм

Прем'єр-міністр України Микола Азаров критикує деяких політиків, а також експертів-економістів за популістські заяви економічного характеру, використовувані в передвиборній кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, критику на їхню адресу прем'єр висловив під час зустрічі з ученими-економістами.

«Ось тут іде виборча кампанія, щосили лунають обіцянки. Ось я недавно чув, що начебто були присутні на цьому виборчому заході відомі економісти наші. Кажуть гарна програма – дивіться, обіцяють: прийдемо до влади – завтра буде 1000 євро заробітна плата і 500 євро пенсія. А давайте відразу порахуємо, 1000 євро заробітна плата – добре? Добре. А реально зараз? Помножимо 20 млн людей наших активно зайнятих в економіці на 1000 євро – це 20 млрд євро щомісяця, це 240 млрд євро за рік чистої заробітної плати. Це 2 трильйони 400 млрд гривень фонд заробітної плати. Яким же має бути ВВП країни, щоб забезпечити цю заробітну плату?», - запитав М.Азаров.

При цьому він зазначив, що для виплати таких пенсій необхідно буде щомісячно 7 млрд євро. Для забезпечення таких виплат, - зазначив М.Азаров, ВВП України має бути вищим, ніж, приміром, у Росії.

При цьому М.Азаров додав, що не стільки здивований популістськими заявами політика, який обіцяє такі високі зарплати і пенсії (при цьому не назвав прізвище – УНІАН), скільки підтримкою таких заяв з боку відомих економістів.

«Мене більше навіть здивувало не те, що політик, а ось поряд стояв один відомий економіст, який сказав, ось це те, що треба нашій країні», - сказав М.Азаров і підкреслив, що такі популістські обіцянки можуть негативно позначитися на економічному розвитку.

«Розповідати популістські казки – це працювати проти економіки», - сказав М.Азаров.

При цьому М.Азаров підкреслив, що досягти такого розміру зарплат і пенсій можна, але лише після того, як буде істотно збільшений рівень продуктивності праці і розмір ВВП.

«Можна прийти до 1000 євро зарплат і 500 євро пенсій? Можна. Але для цього треба підняти продуктивність праці, збільшити ВВП, провести модернізацію економіки», - сказав він.