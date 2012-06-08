"Сбербанк Росії" купує за 2,8 млрд євро турецький DenizBank

Російський державний "Сбербанк Росії" купує за 2,8 млрд євро найбільший турецький "DenizBank". Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Сбербанку", переданому УНІАН.

«ВАТ « Сбербанк Росії» ("Сбербанк") і акціонери банку DenizBank AS ("DenizBank"), компанії Dexia NV / SA and Dexia Participation Belgium SA (спільно -" Dexia "), підписали остаточну угоду про придбання 99,85% акцій "DenizBank" "Ощадбанком" за 6,469 млрд турецьких лір (що за поточним курсом обміну становить близько 2,821 млрд євро або 3,504 млрд дол.)», - йдеться в прес-релізі.

Згідно з наданою інформацією, в периметр угоди увійшли DenizBank і його дочірні структури. Узгоджена ціна покупки відповідає величині акціонерного капіталу DenizBank з коефіцієнтом 1,33 за станом на 31 березня 2012 р. і є предметом коригування під час закриття.

Станом на 31 березня 2012 DenizBank посідав восьме місце серед турецьких банків за обсягом сумарних активів і депозитів і за обсягом виданих кредитів. Нинішнє керівництво створило цей банк з нуля в 1997 році. Зараз DenizBank входить в п'ятірку найбільших приватних банків у Туреччині і вже багато років зберігає стабільно високі показники росту і привабливу прибутковість. Банк функціонує в масштабі всієї країни. У Туреччині в нього відкрито 592 відділення, а також є 15 дочірніх структур за кордоном.

"З урахуванням нещодавньої операції з придбання «Трійка Діалог» і Volksbank International, придбання DenizBank стало останнім кроком на шляху перетворення Сбербанку з найбільшого російського банку в провідну міжнародну фінансову установу", - йдеться в повідомленні.