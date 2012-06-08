Податкові служби країн СНД уніфікують законодавство

Сьогодні необхідна уніфікація законодавчих систем в сфері оподаткування на просторі СНД, заявив журналістам в п'ятницю в Баку під час XIX засідання Координаційної ради керівників податкових служб країн СНД голова Державної податкової служби України Олександр Клименко, повідомляє сайт Trend.

"Це складний і трудомісткий процес. Він йде, але для цього необхідний час. Після того, як ці документи набудуть чинності, платники податків відразу відчують спрощення в процесі своєї роботи", - сказав Клименко.

За його словами, ключовими питаннями засідання є сервісна складова, електронна звітність та трансферне ціноутворення.

"Перш за все, це майданчик, на якому ми маємо можливість обмінятися думками, побачити інновації, впроваджені за рік кожної з податкових служб, побачити вузькі проблемні місця, які вимагають нашого спільного рішення. В сучасному світі, де є багато викликів, жодна податкова служба не може працювати автономно. Ми вже розуміємо, що транснаціональний капітал, транснаціональні компанії вимагають і від податкових служб більш чіткого, спільного і оперативного співробітництва, обміну інформацією для виконання головних завдань, які стоять перед нашими службами", - сказав О.Клименко.

За словами заступника міністра з податків Азербайджану Сахіба Алекперова, крім країн СНД до ради входять представники податкових служб Кореї, Литви та Латвії в якості спостерігачів.

"На засіданні були також обговорені зміни в законодавствах країн СНД, які сталися в останній рік, питання спрощеного оподаткування, питання запобігання спробам приховування доходів фізичними особами. Ми обмінялися думками, і думаю, ці обговорення будуть дуже корисними для нашого подальшого співробітництва", - сказав С.Алекперов.

О.Клименко також зазначив, що побудова високопрофесійної сервісної служби, яка надає якісні послуги платникам податків та поповнення внаслідок цього дохідної частини бюджету є одним із пріоритетів на сьогоднішній день, повідомляє сайт "Новости-Азербайджан".

Голова податкової служби України вважає, що співпраця між податковими службами країн СНД потребує вдосконалення обміну інформацією, зменшення термінів і використання сучасних каналів зв'язку, оскільки це дозволить бачити можливі ризики й оперативно приймати рішення.