На міжбанку торги закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0730/8,0790, на 12:00 ціни зросли до 8,0850/8,0890. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 8,0890/8,0960 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2465/0,2469, на 12:00 ціни знизилися - 0,2457/0,2461. На момент закриття ціни піднялися - 0,2467/0,2471. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за підсумками торгів склав 32,7625 (+0,4124).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2450/1,2575.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,0795/10,0890, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,0750/10,0840. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH відкотилися до рівня 10,0760/10,0890.

Ділер одного комерційного банку з іноземним капіталом повідомив УНІАН, що Нацбанк сьогодні на ринок не виходив.

При цьому, оцінюючи поточну ситуацію на міжбанку, банкір сказав: «Ринок він і є ринок, є попит і є пропозиція. Нічого екстраординарного на ринку не відбувається».